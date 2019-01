FPÖ will nun Großspenden an die Parteien abdrehen

Im Vorjahr verkündeten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) noch Seite an Seite, dass sie die Erhöhung der Parteienförderung auf Bundesebene aussetzen wollen. Am Wochenende gab Kurz dann im Alleingang bekannt, dass er die Anhebung dieser Subvention erneut einfrieren möchte. Von der FPÖ blieb dazu bisher jede Stellungnahme aus. Jetzt schalten sich die Freiheitlichen aber doch in die Debatte ein. Sie begrüßen den Vorstoß der ÖVP zwar, wollen aber noch einen Schritt weitergehen.