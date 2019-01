911.000 sahen Premiere der „ZiB 2 am Sonntag“

Am Sonntagabend gab Martin Thür seine Premiere als Moderator der ersten „ZiB 2 am Sonntag“. Laut Angaben des ORF sahen bis zu 911.000 die Premiere des neuen Nachrichtenformats, das im Schnitt 894.000 Seher erreichte, was einem Marktanteil von 29 Prozent entspricht. Das nahtlos anschließende „Im Zentrum“ zum Schneechaos sahen bis zu 763.000 Menschen (25 Prozent Marktanteil) und erreichte den besten Wert seit Mai 2017.