Kinder jubeln über die unverhoffte Ferien

„Juhu! Mir taugt’s so richtig“ - der elfjährige Dominik Gußner aus Zwettl an der Rodl schaffte es nicht, sein freudiges Grinsen zu verbergen, dass seine Schule, die NMS Oberneukirchen, gestern aufgrund der starken Schneeverwehungen am Dach gesperrt war. Der Mühlviertler Bub begleitete aber dennoch seine kleine Schwester Miriam morgens zur Volksschule in Zwettl. Dann beschäftigte Dominik seine Mutter. Er wollte unbedingt das Dach der Gartenhütte abschaufeln