Polizei fahndet nach vier Räubern

Vier unbekannte Täter schlugen am 29. Dezember in einem Elektronikfachmarkt in Klagenfurt zu und stahlen zwei Laptops sowie eine Spielekonsole im Wert von mehr als Tausend Euro. Kurz danach, erneuter Einbruch in einem Elektrogeschäft in Villach. Die Polizei vermutet, dass es sich um dieselben Täter handelt! Sie bittet um Hinweise...