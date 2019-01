Kärntner Wehren halfen bei Großbrand Steiermark

Ein heftiger Brand wütete am Samstagabend im steirischen Obdach. Aus noch unbekannter Ursache geriet dort ein Stallgebäude sowie in weiterer Folge auch das Wohnhaus eines Paares (60, 57) in Vollbrand. Rund 30 Rinder kamen in den Flammen um. Da teils heftiger Wind und Löschwassermangel den Einsatz erschwerten, wurden auch die Kärntner Feuerwehren Wolfsberg und Reichenfels alarmiert. Gemeinsam gelang es den Florianis, durch eine 1,5 Kilometer lange Zubringerleitung und Pendelverkehr die Löschwasserversorgung wieder sicherzustellen und den Brand zu löschen.