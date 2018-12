Taxifahrerin im „Schwitzkasten“ ausgeraubt

In den frühen Morgenstunden fuhren zwei unbekannte Männer am Samstag mit dem Taxi von Villach nach Völkendorf. Während der Fahrt forderten sie die Taxilenkerin auf, anzuhalten, was diese auch machte. Dann hielt sie ein Mann fest, während der andere ihr die Geldtasche raubte. Die Täter konnten flüchten.