Hollywood-Star Jack Black geht unter die YouTuber

Hollywood-Star Jack Black („School of Rock“, „King Kong“) geht unter die YouTuber: Mit seinem Channel „Jablinski Games“ will der 49-Jährige künftig PewDiePie und Co. Konkurrenz machen und vornehmlich über Games, aber auch Essen und das Leben an sich berichten. Für die Produktion der Videos zeichnet nicht die US-Traumfabrik, sondern sein Sohn verantwortlich.