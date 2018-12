Verschwundener Patient wohlbehalten aufgetaucht

Der Mann war wegen akuter Brustschmerzen am Mittwoch ins Uniklinikum eingeliefert worden. Noch vor Abschluss der Untersuchungen war der nur leicht Bekleidete plötzlich weg. Eine große Suchaktion, an der auch dafür ausgebildete Hunde und ein Polizeihubschrauber teilnahmen, verlief ohne Ergebnis. Der Pensionist dürfte sich seit seinem Verschwinden in dem Gebäude aufgehalten haben.