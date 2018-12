Black Wings Linz gewinnen bei den Vienna Capitals!

Die Black Wings Linz und Graz 99ers haben die Schlagerpartien der Erste Bank Eishockey Liga am Stefanitag für sich entschieden! Die Linzer siegten bei Tabellenführer Vienna Capitals 3:2 nach Verlängerung. Die Grazer sprangen nach einem 5:2 gegen den KAC in der Tabelle auf Rang zwei vor. Einen Erfolg feierte auch Innsbruck, das Salzburg die vierte Niederlage en suite zufügte (5:3). Der VSV behielt beim 5:2 im Kellerduell gegen Zagreb klar die Oberhand. Knapper ging es in Bozen zu, wo Dornbirn erst in der Verlängerung über den 1:0-Sieg gegen den Titelverteidiger jubelte.