Schlierbacher Pater (81) stirbt bei Crash mit Pkw

An der Unfallstelle verstorben

Pater Burghardt wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen durch das Rettungsteam Kirchdorf/K. noch an der Unfallstelle verstarb. Die 24-Jährige blieb unverletzt, musste allerdings von einem Kriseninterventionsteam betreut werden.