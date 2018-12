Erneut Kind in US-Grenzhaft gestorben

Zum zweiten Mal in diesem Monat ist ein Kind aus Guatemala im Gewahrsam der US-Grenzschutzbehörde gestorben. Ein achtjähriger Bub starb in der Nacht auf Dienstag in einem Krankenhaus im US-Staat New Mexico, in das er am Vortag eingeliefert worden war, wie die Behörde mitteilte. Während die guatemaltekische Regierung Aufklärung verlangte, kritisierten demokratische US-Politiker die Migrationspolitik von US-Präsident Donald Trump.