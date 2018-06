Trump-Regierung trennte 2000 Kinder von Eltern

Überfüllte Kinderheime, Ungewissheit über Wiedersehen

Die Familientrennungen haben zu zahlreichen menschlichen Dramen an der Grenze geführt. Die ins Gefängnis gesteckten Eltern und ihre getrennt untergebrachten Kinder leben in der Ungewissheit darüber, wann sie sich wiedersehen werden. Die Heime, in denen die Kinder leben, sind dicht gefüllt. Eines von ihnen, die berüchtigte „Casa Padre“ („Haus des Vaters“) im texanischen Brownsville, ist in einem früheren Walmart-Warenhaus untergebracht. Rund 1500 Jugendlichen im Alter von zehn bis 17 Jahren sind dort untergebracht. Wegen der Platznot bereiten die US-Behörden inzwischen Zeltlager zur Unterbringung der Kinder vor.