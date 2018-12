Polizist zieht Waffe gegen angreifende Randalierer

Am sechsten Protestwochenende der „Gelbwesten“ in Frankreich in Folge war die Zahl der Demonstranten weiter zurückgegangen. Landesweit zählte die Polizei am Samstag knapp 39.000 Demonstranten, nach 66.000 am Wochenende davor. In Paris beteiligten sich rund 2000 Menschen an den Protesten, halb so viele vor einer Woche. Zum Vergleich: Zu Beginn der Proteste der „gilets jaunes“ Mitte November waren landesweit rund 282.000 Menschen auf die Straße gegangen.