Frauen demonstrieren halbnackt als „Marianne“

Noch vor einer Woche hatte es in Paris schwere Krawalle gegeben. Ein Großaufgebot der Polizei war mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Demonstranten vorgegangen, die Autos in Brand setzten und Geschäfte verwüsteten. Jetzt, am fünfte Protest-Wochenende in Folge, ist es deutlich ruhiger geworden. Dennoch kam es am Samstag auf der Prachtstraße Champs-Elysees wieder zu Spannungen, die Sicherheitskräfte setzten erneut Tränengas und Wasserwerfer gegen Demonstranten ein.