„Akku leer“ - So reagiert Suljovic auf sein WM-Aus

„Akku komplett leer... frohe Weihnachten!“ Via Facebook wandte sich Suljovic an seine Fans. Auf dem Foto sind der Wiener und sein Landsmann Rodriguez zu sehen. Mit seinen Worten meinte er wohl weniger die Akkus der Handys, die die beiden an den Steckdosen aufluden, sondern eher die große Erschöpfung der Darts-Profis nach einer langen Saison.