„Sport-Minister“ sieht in der Krise große Chance

Sport und Wirtschaft vernetzen

Sport und Wirtschaft verträgt sich oft so gar nicht. „Aber das wird deutlich besser werden“, hofft Achleitner. Grund ist eine der größten Krisen auf dem Arbeitsmarkt. „Der eklatante Mangel an Fachkräften wird dem Sport helfen“, glaubt Achleitner. Denn Investitionen in den Sport stärken das Image von Unternehmen, machen auf dem Arbeitsmarkt interessant. Das weiß Achleitner auch aus seiner Zeit als Chef der Eurothermen. Die etwa neue Mitarbeiter auch dahingehend auswählt, ob sie sich in Vereinen engagieren. Weil in Sport wie in der Wirtschaft Leistung zählt. Daher sollen Sport und Wirtschaft noch mehr vernetzt werden.