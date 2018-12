Eltern posten, was an Kindern manchmal nervt

Dass das Elternsein hin und wieder richtig an die Substanz gehen kann, weiß wohl jeder, der schon Kinder großgezogen hat. Auf Twitter machen nun Eltern unter dem Hashtag #ehrlicheEltern ihrem Frust Luft. Mütter und Väter gestehen, was sie am Elternsein hassen, was sie verunsichert und was sie so als Mutter oder Vater immer mal heimlich tun, um dem Kinderterror zu entfliehen - und ernten dafür meistens Verständnis, hin und wieder aber auch Kritik.