Zinsschaden! Anzeige gegen Ex-Stadträtin Brauner

Insgesamt acht Seiten voller Vorwürfe

In dem achtseitigen Schreiben an die Staatsanwaltschaft sind alle Vorwürfe aufgelistet. Es geht um Betrug und Untreue. „Die Staatsanwaltschaft wird aufdecken, was unter der Verantwortung einzelner Politiker und Funktionäre aus den Reihen der rot-grünen Stadtregierung verursacht und später zu vertuschen versucht wurde“, so Vizebürgermeister Dominik Nepp.