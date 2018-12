„Protokollaffäre“ beschäftigt Landesrechnungshof

Von der „Protokollaffäre“ in der Gespag/Gesundheitsholdingdes Landes ist auch der Landesrechnungshof betroffen, der den landeseigenen Spitälerbereich gerade auf seine strategischen Weichenstellungen für die Zukunft in der Holding prüft. Auch der Rechnungshof bekam - so wie der Gespag-Aufsichtsrat - im Zuge seiner Prüfung zuerst nur die um personelle Interna bereinigten Kurzprotokolle.