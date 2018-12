Bei Streit um Auto Gaspistole gezückt

„Es tut mir leid, was damals passiert ist“, versuchte der Angeklagte am Dienstag am Innsbrucker Landesgericht gar nicht erst lange um den heißen Brei herumzureden. Aber der an schizophrenen Phasen leidende Mann habe damals seine Medikamente nicht genommen. Dies bekam sein eigener Schwager zu spüren, von dem er sich das Auto ausleihen wollte. Mit einer Gaspistole feuerte der 26-Jährige in die Luft und vor dem Gatten seiner Schwester auf die Straße. Doch dem nicht genug: Nachdem der Unterländer ein paar Runden mit dem VW Tiguan drehte, trat er offenbar aus Frust auch noch gegen die Beifahrertür und beschädigte so den Pkw.