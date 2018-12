70 Prozent der Kinder haben Zugang zu Internet

„Wenn wir als Eltern Vorbilder in der Nutzung sind und mit den Kindern die lauernden Gefahren vorbeugen, dann kann ein gesunder Umgang in den Familien gelingen“, so Helena Kirchmayr, Landesobfrau der OÖ-Kinderwelt. Gemeinsam mit Bildungslandesrätin Christine Haberlander hat sie den Workshop „Happy Klick“ speziell für Kinder zwischen zwei und zwölf Jahren ins Leben gerufen.