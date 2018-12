ÖVP und FPÖ: „Erstes Jahr kann sich sehen lassen“

„Justizbereich ist eine Baustelle“

Unmut gab es am Wochenende allerdings auch in den eigenen Reihen, denn die FPÖ-Landesparteichefs von Tirol und Vorarlberg hatten ÖVP-Justizminister Josef Moser vorgeworfen, dass es in seinem Ressort stocke: „Der Justizbereich ist eine Baustelle“, lautete die Kritik. Rosenkranz und Wöginger sahen die Aussagen jedenfalls nicht tragisch. „Es gehen manche Sachen nicht schnell genug, daher verstehe ich es“, zumal der Tiroler Landesparteichef Markus Abwerzger selbst Jurist sei, so Rosenkranz. „Ich glaube, da spricht eher die Ungeduld als die Kritik heraus.“ Wöginger schloss sich dem an und meinte, die Reformen ließen sich nur Step by Step erledigen: „Es geht nicht alles auf einmal.“