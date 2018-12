FPÖ-Attacken auf Moser aus Tirol und Vorarlberg

Kritik an „stockenden Verfahren“ am Bundesverwaltungsgericht

Bitschi verweist auf massive Probleme bei den Asylverfahren und dabei vor allem auf die „stockenden Verfahren am Bundesverwaltungsgericht“. Während bei dem in die Zuständigkeit des Innenministeriums fallenden Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) rund 10.000 anhängig seien, würde die Zahl der anhängigen Verfahren bei dem zum Justizbereich gehörenden Bundesverwaltungsgericht hingegen 30.000 betragen.