Regierung spart Milliarde bei Sozialversicherungen

„Die größte Enteignung in der Geschichte Österreichs“

Der Tiroler Arbeiterkammer-Chef Erwin Zangerl (ÖVP) ortet in der Strukturreform der Sozialversicherungen einen „Anschlag auf die Bundesländer“. Die Pläne seien „völlig unausgegoren und unrealistisch“. Zudem würden die Arbeitnehmervertretungen und die Versicherten durch die Reform geschwächt werden. Der oberösterreichische Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer und der Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse, Albert Maringer, sehen in der geplanten Strukturreform der Sozialversicherungen „die größte Enteignung in der Geschichte Österreichs“. Die wahren Eigentümer - 8,7 Millionen Versicherte - „sollen damit ausgeschaltet werden“, so die Befürchtung.