Faßmann hebt Reformen seiner Vorgänger auf

Wieder Noten von „Sehr gut“ bis „Nicht genügend“ in der Mittelschule

Reformiert wird auch die Notenvergabe in der Neuen Mittelschule (NMS), die künftig zur „Leistungsorientierten Mittelschule“ werden soll. Konkret soll die siebenteilige Notenskala in den Mittelschulen fallen. Anstelle dessen soll es zur gängigen Skala von 1 („Sehr gut“) bis 5 („Nicht genügend“) kommen. Das hat Faßmann schon in seinem Antrittsinterview mit Conny Bischofberger angekündigt. Wieder eingeführt wird die Möglichkeit eines freiwilligen zehnten Schuljahres an Polytechnischen Schulen für Schüler, die ihre allgemeine Schulpflicht an mittleren und höheren Schulen abgeschlossen haben.