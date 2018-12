Köstinger bremst Hofer bei Tempo 140 ein

Hofer: „Testergebnisse in Ruhe abwarten“

Hofer, der im September gefordert hatte, Tempo 140 generell dort einzuführen, wo es von der Strecke her möglich ist, teilte in einer Aussendung mit, er wolle die Testergebnisse in Ruhe abwarten. Die Mehrbelastung von CO2 und Stickoxiden lag in den beiden Testabschnitten zwischen einem und zwei Prozent, wies Hofer auf eine im November präsentierte Zwischenbilanz zu Tempo 140 hin. Bei den Unfallzahlen gab es einen Rückgang. „Aktuell sieht es sehr gut aus, und auch die Rückmeldungen sind positiv“, so der Verkehrsminister.