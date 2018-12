„Atlas“: Piraten-MMO mit Drachen für 40.000 Gamer!

Die Macher des Multiplayer-Hits „ARK: Survival Evolved“ haben ein neues Eisen im Feuer und ihr kommendes Projekt „Atlas“ am Rande der Game Awards offiziell angekündigt. Anleihen bei „ARK“ sind klar zu erkennen, statt einer Welt voller Dinos soll es in „Atlas“ aber eine Spielwelt voller Seefahrer und mythologischer Kreaturen zu erkunden geben. Die Spielerzahl will man deutlich erhöht haben - auf 40.000 pro Server. Probespielen ist ab Donnerstag möglich. Dann startet „Atlas“ bei Steam - allerdings erst einmal nur als Early-Access-Betaversion. Kosten soll das Game rund 30 Euro.