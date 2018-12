68 Alkolenker rauschten in Adventmarkt-Planquadrat

Der Rausch am Punschstandl gehört zu den Ritualen der Vorweihnachtszeit - doch leider hat der Hang zum Alkohol oft fatale Folgen. Das zeigte einerseits ein Planquadrat in Linz, bei dem 68 betrunkene Lenker erwischt wurden. Sowie ein tödlicher Unfall in Andorf, bei dem der 22-jährige Verursacher 1,4 Promille intus hatte.