Heute halten viele Geschäfte offen

„Gesetzlich darf von 10 bis 18 Uhr aufgesperrt werden“, erläutert Raimund Haberl, Obmann der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer. Die Entscheidung, ob sie ihr Geschäft geöffnet halten, stehe den Händlern aber frei. Mitarbeiter, die am 8. Dezember – übrigens nur mit ausdrücklicher Zustimmung – arbeiten, würden an diesem Tag mit Überstundenzuschlägen und bezahlter Freizeit belohnt.