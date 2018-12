Patient hustete Teil seiner Lunge aus dem Körper

Ein unglaublicher medizinischer Vorfall hat sich in San Francisco zugetragen: Ein 36-jähriger Mann hat den Abdruck eines Teils seiner Lunge in Form eines Blutpforpfens aus dem Körper gehustet. Der Patient lag wegen Herzproblemen bereits im Krankenhaus, als er den heftigen Hustenanfall erlitt. Dabei spuckte der 36-Jährige einen Blutpforpfen in Form seines rechten Bronchialasts aus. Der Mann erlag nur wenige Tage später seinem Leiden.