Großfahndung: Das ist der flüchtige Bankräuber

Die Polizei jagt jenen Mann, der Donnerstagfrüh eine Bank in der Wiener City überfallen und auf der Flucht mit dem Fahrrad einen Security-Mitarbeiter angeschossen hat. Seit Stunden wird mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften nach dem Flüchtigen gesucht. Am Nachmittag veröffentlichte die Polizei ein Fahndungsfoto.