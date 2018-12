Das Video: Bankräuber schießt auf Security-Mann

Unglaubliche Szenen zeigt nun ein Video, das krone.at exklusiv zugetragen wurde: Darin zu sehen ist, wie der couragierte Security-Mann versucht, jenen Räuber, der am Donnerstagvormittag eine Filiale der Deniz Bank in Wien überfallen hat, zu stellen. Doch dieser zieht plötzlich eine Pistole, legt auf seinen Verfolger an und drückt ab. Trotz des Projektils im Oberschenkel versuchte der heldenhafte Wachmann sogar noch, die Verfolgung des Täters fortzusetzen!