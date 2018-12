Jetzt Großfahndung nach Bankräuber in ganz Wien!

Ein Security-Mitarbeiter ist am Donnerstag bei einem Banküberfall mitten in der Wiener City angeschossen und schwerst verletzt worden. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot samt Polizeihubschraubern zum Tatort aus. Der bewaffnete Verdächtige trat die Flucht auf einem Fahrrad an. Eine Großfahndung im ganzen Stadtgebiet sowie im Umland läuft auf Hochtouren!