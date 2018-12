Schlieri: „Nehme die große Herausforderung an!“

Neue Technik erlernen

Jetzt will der 28-jährige Fulpmer endlich die heutzutage moderne Sprungtechnik lernen. In einer Blitzkur unter der Leitung von Ko-Trainer Florian Liegl. „Es wird herausfordernd, weil es einige Punkte sind, an denen ich arbeiten werde. Diese Herausforderung nehme ich an“, sagt Schlierenzauer.Heim-WM bleibt ZielDie Heim-WM bleibt trotz aller Rückschläge das Ziel. Gregor hofft, dass er bei den Titelkämpfen in Seefeld in der Lage ist, um Medaillen mitzukämpfen: „Der Weg vor mir ist eine Challenge. Ich bin mehr bereit denn je, die nötigen Schritte zu gehen.“