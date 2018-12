Großfeuer in Dachstuhl hielt Einsatzkräfte in Atem

„Aktuell sind zwölf Feuerwehren - neun aus dem Burgenland und drei aus Niederösterreich - mit den Löscharbeiten beschäftigt“, so ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland am Donnerstagvormittag. Bezüglich der möglichen Brandursache gab es bereits erste Vermutungen: So stand im Raum, dass das Feuer bei Schweißarbeiten, die am Dach durchgeführt worden waren, ausgebrochen sein könnte. Bis Klarheit herrscht, wird es allerdings noch etwas dauern: „Die Brandermittler müssen warten, bis Brand aus gegeben wurde und ein gesicherter Zutritt möglich ist“, sagte Polizeisprecher Jürgen Mayer.