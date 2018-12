Dachstuhlbrand sorgte für Feuerwehr-Großeinsatz

Ein Dachstuhlbrand auf dem Gelände der ehemaligen k.u.k.-Konservenfabrik in Bruckneudorf im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland hat am Mittwoch für einen Großeinsatz gesorgt. Rund 160 Feuerwehrleute aus dem Bezirk und aus dem angrenzenden Niederösterreich standen im Einsatz, teilte Peter Kroiss, Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Neusiedl am See am Abend mit. Verletzte gab es glücklicherweise nicht zu beklagen.