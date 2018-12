Dealer-Trio aus Braunau hinter Gitter gebracht

An Abnehmer aus verschiedenen Gesellschaftsschichten verkauft

Die drei mehrfach vorbestraften, im Bezirk Braunau wohnhaften Haupttäter im Alter von 24, 25 und 64 Jahren, bezogen über den Zeitraum von mehreren Monaten verschiedenes Suchtgift insbesondere von einem bereits festgenommenen serbischen Hintermann, welches zum Teil in gemeinschaftlicher Verbindung vor allem im Stadtgebiet von Braunau/I an Abnehmer aus verschiedenen Gesellschaftsschichten verkauft wurde.