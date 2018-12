Eigene Mutter halb tot geschlagen: Einweisung

Die Frau hatte ihren Sohn, der an paranoider Schizophrenie leidet, am 26. Juni in dessen Wohnung in der Denisgasse im Bezirk Brigittenau besucht, weil sie sich Sorgen machte und nach dem Rechten sehen wollte. Der 35-Jährige hatte am Vortag depressiv gewirkt, auch geäußert, nicht mehr leben zu wollen. Seine Mutter sei jedoch zu früh in seine Wohnung gekommen, was ihm nicht gepasst habe, so der Angeklagte vor Gericht. Sie habe das bemerkt und sei deshalb „angefressen in der Tür gestanden“. Dabei habe sie die Arme gehoben: „Vielleicht habe ich grimmig dreingeschaut.“ In diesem Augenblick habe ihn die Erinnerung an seine Kindheit und Jugend eingeholt. „Ich hab mich immer eine Stunde hinstellen und mir ihre Vorträge anhören müssen.“ Das habe er diesmal nicht hinnehmen wollen: „Wahrscheinlich sind wir beide mit dem falschen Fuß aufgestanden.“