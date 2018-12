Ex-Bankdirektor zu drei Jahren Haft verurteilt

Der Prozess gegen den Innviertler fand in Wels statt. Das zuständige Gericht in Ried hatte sich für befangen erklärt. Der ehemalige Bankchef war ein angesehener Mann. Beim Prozess war es ihm daher auch unangenehm, über seine Verfehlungen auszusagen. Er erklärte sich schuldig, mehr wollte er dazu nicht sagen. Laut Anklage hatte der 51-Jährige Konten für Verwandte ohne deren Wissen eingerichtet bzw. weitergeführt und deren Überziehungsrahmen großzügig ausgeschöpft. So hat er etwa vom Konto des Lebensgefährten seiner Tochter 200.000 Euro ergaunert. Weitere Opfer waren seine Ex-Frau, die Lebensgefährtin und Bekannte. Das Geld floss in seinen aufwändigen Lebensstil.