„Ace Combat 7“ und mehr: Die Game-Hits im Jännner

Last, but not least dürfen sich Besitzer von Nintendos 3DS ab dem 25. Jänner mit „Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise“ in ein neues Jump’n’Run-Abenteuer stürzen. Auf der Suche nach einem Heilmittel für das Pilz-Königreich, dürfen dabei nicht nur Mario und Luigi, sondern auch deren Erzfeind Bowser gesteuert werden.