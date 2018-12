Mobilfunker im Vergleich: Wer hat das beste Netz?

Ebenfalls „Sehr gut“ und nur knapp hinter T-Mobile kommt die A1 Telekom im Netztest zu liegen. Mit einer Bewertung von rund 1,2 reiht sich die heute mehrheitlich in mexikanischer Hand befindliche Telekom am zweiten Platz ein. A1 liegt zwar sowohl in den Kategorien Sprache und Daten hinter T-Mobile, in kleineren Städten übertrumpft A1 den Rivalen aber bisweilen auch.