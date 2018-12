Rapid: „Wurden für unseren Glauben belohnt“

Grün-Weiß lebt noch!

“Wir nehmen den Sieg, bleiben so im Konzert dabei. Das Wie interessiert dann keinen mehr“, so der Hütteldorfer Trainer. „Der Druck war enorm. Es war auf Messers Schneide, dann kam die Müdigkeit. Aber wir wurden für unseren Glauben belohnt, haben nie aufgesteckt.“ Wodurch der Rückstand auf die Top 6, auf Hartberg, vorerst wieder auf drei Punkte reduziert wurde. Man ist wieder dran. „Mund abputzen, weiter geht’s“, so Kapitän Schwab. „Es war ein dreckiger Sieg.“