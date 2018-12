Kraft in Russland Quali-Zehnter, Huber Zwölfter

Stefan Kraft hat am Freitag in der Qualifikation für den ersten der zwei Skisprung-Weltcupbewerbe in Nischnij Tagil (Russland) als bester Österreicher mit einem 125-m-Flug den zehnten Rang belegt. Daniel Huber (120) landete an der zwölften Stelle. Erster war der Pole Piotr Zyla mit der Bestweite von 134 Metern vor Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi (Japan/130,5).