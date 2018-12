Dominik Baldauf in Lillehammer im Sprint 23.

In der Qualifikation war er die 21. Zeit gelaufen. Teresa Stadlober (36.), Bernhard Tritscher (57.) und Max Hauke (71.) blieben hingegen bereits vorzeitig hängen. Stadlober verpasste den Einzug in die erste K.o.-Runde um rund eineinhalb Sekunden, als 33. schied auch Therese Johaug aus. In den beiden Distanzrennen am Samstag und Sonntag ist von der ÖSV-Hoffnungsträgerin und Norwegens Topstar aber deutlich mehr zu erwarten.