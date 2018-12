Marcel Hirscher verteilt Komplimente an Speed-Asse

Es ist aber nicht das einzige Kompliment, das der siebenfache Gesamt-Weltcup-Sieger dieser Tage in Beaver Creek verteilt. So hat Hirscher auch für den Riesentorlauf am Sonntag einen Teamkollegen als Geheimfavoriten: „Stefan Brennsteiner fühlt sich wahnsinnig wohl auf diesem Schnee.“ Brennsteiner feiert am Sonntag sein Comeback nach Kreuzbandriss.