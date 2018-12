Junger Rumäne (16) bestahl sehbehinderten Linzer

Der Raub war - wie berichtet - am 24. November in der Ziegeleistraße in Linz geschehen. Weil ein sehbehinderter 56-Jähriger Probleme beim Öffnen der Zutrittstür zu einem Geldinstitut gehabt hatte, bot ihm der 16-jährige Rumäne Hilfe an. Das Opfer bemerkte aber nicht, dass der Jugendliche ihm in die Bank folgte. Nachdem er 200 Euro in kleinen Scheinen beim Bankomat behoben hatte, riss ihm der Rumäne 80 Euro aus der Hand. Der Versuch, noch weitere Scheine zu rauben, schlug fehl.

Der Verdächtige konnte nun ausgeforscht und am Linzer Hauptbahnhof festgenommen werden. Er legte dazu bereits ein Geständnis ab.