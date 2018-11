Beaver tauscht Speed-Programm! Abfahrt am Freitag

Entscheidend ist natürlich auch ein schneller Ski. „Aber damit bin ich immer zufrieden“, so der Fischer-Fahrer. „Der einzige, der die Fehler in den letzten Jahren gemacht hat, war ich. Und nicht der Servicemann oder die Firma.“ Vergangenes Jahr war in Beaver Creek mit seinem Sieg im Super-G Kriechmayrs Stern aufgegangen. Am Saisonende legte er mit zwei weiteren Erfolgen nach. In Beaver Creek will er daran anschließen. „Nach einem Sieg tut man sich um einiges leichter. Ich hätte nicht gedacht, dass mir dadurch so der Knopf aufgeht.“