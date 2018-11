Anna Veith vor Speed-Hit: „Ich liebe diesen Kick“

Da scheint das Stockerl durchaus in Griffweite zu sein. Vielleicht gelingt ihr ja im zweiten Teil ihrer Karriere das, was ihr im sagenhaften Erfolgslauf vor dem Unfall skurrilerweise versagt geblieben ist: ein Sieg in einer Abfahrt! Achtmal war sie im Weltcup auf dem Downhill-Podest, dreimal Dritte und fünfmal Zweite, einmal gar nur 15 Hundertstel hinter Andrea Fischbacher (2014, Crans Montana), aber ein Sieg war trotz allem nie drinnen gewesen. Geht’s jetzt? Anna zuckt die Achseln: „Es wurmt mich nicht, dass mir der Sieg in der Abfahrt noch fehlt. Da ist bei mir eben nicht so viel Herzblut drinnen wie beim Riesentorlauf. Ich müsste einfach mehr investieren. Ein Training im August in Zermatt ist nicht viel. Und das sagt alles.“