ÖSV-Ladies im Lake-Louise-Training erneut stark!

Österreichs Abfahrerinnen haben am Mittwoch auch im zweiten Training für die alpine Weltcup-Abfahrten in Lake Louise kräftig vorne mitgemischt. Nach der Bestzeit von Christine Scheyer am Vortag und vier aus dem rot-weiß-roten Ski-Team in den Top Ten, schafften es diesmal fünf ÖSV-Läuferinnen in diesen Bereich. Beste war Nicole Schmidhofer als Zweite hinter Kira Weidle.