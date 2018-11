ÖSV-Traumauftakt: Neues „Wunderteam“ im Anmarsch?

Kein Wunder, dass Rot-Weiß-Rot jetzt mit breiter Brust in Beaver Creek gelandet ist. Wo heute das erste Abfahrts-Training auf der legendären „Raubvogelpiste“ auf dem Programm steht. Wo Österreichs Speed-Herren im Super-G traditionell eine Macht sind (im Vorjahr gewann Vincent Kriechmayr), in der Abfahrt allerdings seit 2007 (Michael Walchhofer) sieglos sind! Dieser Truppe rund um Lake-Louise-Sieger Max Franz, Kriechmayr, Matthias Mayer oder Hannes Reichelt ist jetzt wirklich alles zuzutrauen, auch das Ende dieser zehnjährigen Durststrecke. Genauso wie den Technikern mit Marcel Hirscher oder Manuel Feller im Riesentorlauf. Die gestern erstmals in Vail trainiert haben.